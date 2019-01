Il president dal cussegl d'administraziun Simon Osterwalder s'allegra sin il futur cun Kevin Brunold. Sco ch'el scriva en la communicaziun a las medias, saja Brunold il dretg um, per dar novs impuls a la regiun turistica. Era Brunold sez intuna, ch'el vul tur ensemen las persunas ed organisaziuns per avair il pli ferm «Team Surselva». Cun buna collavuraziun e communicaziun saja el persvas, da far or da la Surselva ina da las pli fermas regiuns turisticas en ils alps orientalas.

Surselva Turissem SA Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen La Surselva Turissem SA na cumpiglia betg tut las destinaziuns en Surselva. El cumpiglia las vischnancas Breil, Sursaissa Mundaun, Glion e Lumnezia.

«In um cun experientscha»

Kevin Brunold è creschì si en Surselva. Suenter in emprendissadi commerzial ha el studegià economia da manaschi a la HTW a Cuira. Suenter il studi ha el lavurà tar diversas organisaziuns internaziunalas giu la bassa. Dapi 2014 lavura el en Grischun.

Pel mument lavura el sco cusseglier administrativ da pliras affars gastronomics. Cun sia nova plazza da lavur da el dentant giu quellas.

