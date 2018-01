Sco quai che Thomas Buchli da la cumissiun regiunala da la Regiun Surselva ha ditg ad RTR saja quai succedì en enclegientscha vicendaivla. Davart ils motivs per quai pass saja vegnì concludì da na dar naginas infurmaziuns ha ditg Buchli enavant.

Per il manaschi sco tal saja questa situaziun ina sfida. I haja dentant tar mintga partiziun avunda cumpetenza dal fatg per surmuntar a curta vista questa situaziun senza manader. Ussa vegnia gist prendì la chaschun da dar in sguard sin la structuras e far la ponderaziun sch'i dovria midadas tar la structura. Tenor Buchli sappian ins silsuenter decider co scriver ora la plazza.

Dapi l'entschatta 2017 era Kreiliger mainafatschenta dal center da furmaziun Surselva e vice mainafatschenta da la Regiun Surselva.

RR novitads 08:00