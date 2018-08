Quest appel valia per tut quels che dovrian aua ord la rait da la vischnanca da Glion, era per las fatschentas ed ils interprendiders. Els supplitgeschian tuts da surprender ina part da questa responsabladad ed esser solidarics, di la presidenta da la vischnanca da Glion, Carmelia Maissen. Perquai n'haja ella betg blera chapientscha per quest’acziun da lavar l’auto gratuitamain.

Naginas reclamaziuns

Sco Carmelia Maissen di, n'hajan ils abitants da la vischnanca da Glion dentant betg reclamà tar els pervi da questa acziun. Ma ella supponia che quai saja in tema tar la populaziun.

Betg dramatisar la situaziun

L’appel da spargnar resta en vigur. Igl haja bain pluvì in pau, quai na tanschia però betg per emplenir ils reservuars da la vischnanca da Glion. Ins na sappia era betg, co l’aura sa sviluppeschia las emnas che vegnian. E surtut l’atun giajan ils reservuars in pau enavos.

Ins na stoppia dentant er betg dramatisar la situaziun, concluda la presidenta da Glion. I saja dentant prudent ed impurtant da prender uss mesiras che sajan atgnamain anc supportablas.

