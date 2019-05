cuntegn

Surselva - L’enviern passà è il pass dal Lucmagn stà serrà 32 dis

Sin la via dal pass èn 48 lavinas vegnidas giu en via: 30 da la vart grischuna dal pass, 18 da la vart tessinaisa. Per part han ils collavuraturs da la Pro Lucmagn era sajettà lavinas.