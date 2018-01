L’ospital na po betg far tut – MOMO gida

Uffants che ston star en l’ospital pateschan savens moralmain pli fitg che creschids.





L’idea da l'uniun MOMO è simpla: Ella rimna daners e metta a disposiziun quels uschia, ch’il persunal professiunal da l'ospital chantunal sa far activitads cun ils uffants che l'ospital n'ha betg la pussaivladad da finanziar.

Regalar temp

In'exempel è far biscuits cun ils uffants ch’èn en l'ospital: Per quai dovri ina tgirunza che mira durant quell'activitad dals pitschens pazients ed i dovra daners per farina, ovs e zutger per far pasta. Quai finanziescha l’uniun MOMO. Cun ils daners po Seraina Spinas che lavura en l'administraziun da la clinica d’uffants en l'ospital chantunal da Cuira procurar per persunal e per las chaussas materialas necessarias per las acziuns.

Valentina Montalta la presidenta e Tanja D’Atria la cassiera da l‘uniun MOMO han fundà questa uniun ord in basegn: L'uniun po regalar temp als uffants – quai na po l'ospital betg.

Ch’i dat mintgatant larmas tar in pitschen pazient, na po dentant er l’uniun MOMO betg evitar. Ella sa però adina puspè procurar per activitads che fan in zic pli simpel il temp en l'ospital.

