L’emprima plazza suenter il seminari da scolasts è stada per Marcus Bearth a Sedrun l’onn da scola 1976/77. E Marcus Bearth è restà fin sia pensiun en la medema scola e va uss en pensiun.

Emprim di sco scolast

L’emprim di dar scola per propi sco scolast era in bel di per Marcus Bearth. Uschia saja el sa legrà da pudair surpigliar la responsabladad, ma el saja era stà gnervus. L’emprima classa haja gì 30 scolaras e scolars en la segunda classa, uss 43 onns pli tard èn gnanc pli la mesadad scolaras e scolars en la segunda classa. Quai saja sa midà il pli vesaivel, ma era che l’instrucziun vegnia repartida sin pliras persunas saja sa midà ils ultims onns.

A l’entschatta sajan ins quasi vegnì bittà en l’aua ed haja lura stuì emprender da far, di Marcus Bearth. La colleghialitad tranter ils scolasts, tuts quasi en la medema vegliadetgna, saja stada fitg buna ed ins saja adina sa gidà.

L'emprim far vacanzas e giudair

Sco emprim vegn Marcus Bearth uss a far vacanzas e per l’emprima giada dapi 43 onns betg a sa preparar per in onn da scola. Quai vegnia probabel l’emprim betg ad esser grev, cura che la scola cumenza alura, vegnia segir ad esser in zic curius, di Marcus Bearth. Era sch’el vegnia probabel a bandunar la Val Tujetsch restia el collià cun Sedrun e vegnia era a turnar, sch’el possia, il pli gugent cun skis.

