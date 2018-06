Il project da colliar quest territori ha cumenzà per propi gia il 2014. Il fanadur da lez onn aveva l’uffizi federal per traffic lubì ils plans per l’emprima fasa. Ed uss, da Nadal 2018 duess la colliaziun esser fatga.

I dovra plaz per in grond bajetg.

Avant circa in mais han ils lavurers entschet a chavar il fundament per la staziun a val sin il pass da l’Alpsu. Sco il directur da la Andermatt -Sedrun Sport SA, Silvio Schmid di dettia quai in grond bajetg. Quel stoppia avair plaz per 80 fin 90 gondlas, per ina garascha da las maschinas da pista e locals da vendita.

25 – 30 milliuns francs

Cun la staziun a val e la staziun da muntogna al pe dal Schneehüenerstock dettia er ina staziun a mez. En l’ultima etappa da colliar ils territoris da skis d'Andermatt e Sedrun vegnia quai investì tranter 25 fin 30 milliuns francs inclusiv las pistas, ils indrizs da far naiv e l’ustaria al Schneehüenerstock. Ed ins stoppia er anc construir la chanalisaziun e l’aquaduct, di il directur da la ASS.

«In siemi»

Per Silvio Schmid èsi «in siemi che va en vigur». I saja in mument emoziunal, cura ch’el possia ir cun skis l’emprima giada da Sedrun ad Andermatt respectiv il cuntrari, perquai ch’ins haja investì bler temp, lavur ed energia.

