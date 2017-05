L’Uniun da commerzi Mustér ha in nov president

La radunanza generala da l’Uniun da commerzi e professiun da Mustér ha elegì la sonda saira Edgar Durschei sco nov president.

L'Uniun da commerzi e professiun da Mustér ha - suenter in onn - puspè in president. La radunanza generala ha elegì Edgar Durschei da Segnas. Durschei succeda a Victor Flepp ch’aveva demissiunà avant in onn. Il davos onn era l'uniun vegnida manada dals suprastants.

Sco Edgar Durschei ha ditg envers l’ANR vul el tranter auter realisar ina plattafurma per plazzas d’emprendissadi. Sco finamira principala vesa el da dar ina ferma vusch al commerzi e da sensibilisar la glieud da duvrar las purschidas da las fatschentas da Mustér.

Tenor l’agentura da novitads rumantscha organisescha l'Uniun da commerzi e professiun da Mustér l'auter onn la proxima exposiziun.

