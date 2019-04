I dat in project da far ord la chasa Desax in museum per Alois Carigiet.

La Casa Carigiet, forsa bainspert in museum per Alois Carigiet?

Ils possessurs da la «Casa Carigiet» èn averts per tut las pussaivladads che sa dattan uss cun questa ruina. Tenor la segirada da bajetgs datti davent da l'emprima auzada engiu ed ils tschalers substanza che n'è betg donnegiada dal tut. Quai è dentant nagin confiert per ils possessurs.

Nus n'avain nagut encunter sche insatgi vegn ed ha interess da far insatge, lura essan nus averts.

L'idea da far ord questa chasa in museum per Alois Carigiet vegn d'engrà als possessurs. I dat dentant gia in project da far quai museum per Alois Carigiet en la Chasa Desax in'autra chasa istorica da Trun. Quest project e gia avanzà. Ils iniziants dal project chasa Desax èn dentant pronts d'examinar la nova situaziun cun la chasa Carigiet.

Jau preferiss la «Casa Carigiet» per in tal museum, la schanza è unica da pudair construir da funs ensi in tal object.

RR actualitad 17:00