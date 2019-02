La via principala tranter Sumvitg e Mustér è stada serrada il schaner pervi da privel da lavinas. Quai ha mussà ch’ì dovra dapli persunas per ademplir tut las incaricas durant in tal eveniment natiral. La colonna d’agid tschertga perquai gidanters.

Per la vischnanca da Mustér tschertga la colonna d'agid gidanters per far per exempel lavurs da controlla.

La colonna d’agid è organisada en furma d’ina uniun. Ella ha d’ademplir agid en muntogna, savens cura che nagin helicopter po pli sgular, pia da tutt’aura. Gist durant navadas sco ils envierns passads saja sa mussà che la colonna d’agid haja d’ademplir pliras incaricas. Per exempel evacuaziuns, segirar las vias ma era esser pront, sch’in accident en muntogna vegn annunzià. Sche las vias sajan serradas dovria persunas che sajan prontas da star guardia u ademplir era autras incaricas, di il capo da la colonna d’agid Simon Cathomen.

A Mustér dovri 10 fin 15 voluntaris

Per ademplir las simplas incaricas fiss ideal d’avair 10 fin 15 persunas sin ina glista d’alarm, di Simon Cathomen ch'è selvicultur da la vischnanca da Mustér. El saja optimistic che bleras persunas mussian l’interess da sa gidar en in cas d’urgenza, accentuescha el.

Grond intschess

La colonna d’agid è organisada tras il Servetsch alpin svizzer e lez vegn purtà da la Rega e dal Club alpin svizzer. Quai è era il motiv, pertge che la colonna d’agid vegn savens clamada tras la Rega en in cas d’urgenza. L'intschess che la colonna d’agid dal Club alpin svizzer Terri ha d’ademplir è da Pigniu fin sin il Pass dal Lucmagn. Uschia dovria quai persunas en mintgina da las vischnancas e quellas vegnian lura en in cas d’urgenza era alarmads sco emprims, di Simon Cathomen.

Sistem d’alarm via telefonin

Il sistem d’alarm funcziunia cun telefonin. La colonna d’agid na saja betg in servetsch blau, sco ils pumpiers, la polizia u l’ambulanza, uschia ch’i na dettia nagin sistem d’avertiment spezial. Per il cas normal bastia era il telefonin, en il mender cas perdian ins intginas minutas ha accentuà Simon Cathomen.

Tut lavur voluntara

La colonna d’agid sa basa anc bler sin engaschi voluntari. Ils trenaments sco era il material vegnan per gronda part finanziads dals commembers tras lavur voluntara. Sulet in dieschavel da las expensas per material surpiglia il Servetsch alpin svizzer, di Simon Cathomen. Era na dettia quai betg ina schurnada durant il temp da trenaments sco per exempel tar ils pumpiers.

Scolaziun da la giuventetgna

Ina lavur principala da l’uniun saja era la prevenziun. Uschia porschian els per uffants e giuvenils curs da raiver, sco era in'emna da raiver, di Simon Cathomen. Quai saja lura era ils bels muments per l’uniun da pudair pussibilitar als giuvenils da far sport ora en la natira ed il medem mument mussar, co sa cumportar en la muntogna, di Cathomen.

