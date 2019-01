Oz, venderdi la saira a las 20.00 vegnan tut ils projects rangads e premiads. Ina giuria commentescha els. Ultra da quai preschentan dus interprendiders giuvens lur product, numnadamain in steamer ch’ins po purtar dad in lieu a l’auter. Els raquintian da lur experientscha, co els han cumenzà e realisà la finala lur siemi, di la presidenta da la EX18 Rita Huonder.

Chattar investiders e sponsurs

Els veglian motivar giuvnas e giuvens da cuntinuar cun lur projects. La finala sperian els, che investiders e sponsurs sajan forsa en sala il venderdi saira e che quels possian sustegnair finanzialmain in project u l’auter. Per els da la EX18 saja quai in'obligaziun da gidar ils giuvenils, ma i saja cler che quels stoppian era vulair dar 150%. Ins na possia betg pensar ch’ins vegnia a la finamira mo cun lavurar in pau e suenter far vacanzas, di Rita Huonder.

Fin a la EX22

Ils organisaturs da la EX18 vulan accumpagnar enavant ils projects fin a la proxima EX 22. Els hajan ideas, co ins pudess far quai, ma els na possian betg dir uss co quai vesia ora. I dependia era sch'in ni l’auter chattia in interprendider ubain ina fatschenta che stat a disposiziun cun ils meds finanzials, perquai che quels na possian els betg metter a disposiziun.

Tranter ils projects èn per exempel ideas ch'èn gia enconuschentas sco il giuven Serafin Bundi che producescha anels d'atschal cromà ubain Valys art, las soras Valeria ed Alina Hendry che fan vestgadira per far attent a la muria dals avieuls ed alura Flurin Jacomet e Maurus Fry che vulan realisar in center da datas en l’anteriur ospital militar da la claustra da Mustér.

