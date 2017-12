La fiera da vinars a Glion – in bun di per ina revista

Aurelio Casanova fa ina visita da cumià sin la fiera da vinars e RTR accumpogna el.

Emprim president da la vischnanca fusiunada Glion va en pensiun.

Bler laud per Aurelio Casanova sco president.

Critica envers il president datti – sche insumma – mo sut vusch.

L'onn 2014 ha Aurelio Casanova surprendì il timun da la vischnanca fusiunada da Glion. Per el è stà cler, ch'el veglia far quai be fin sia pensiun. Per auters è quai sta ina surpraisa, cura ch'el ha betg pli candidà per quest uffizi. E sco el ha ditg ad RTR na vegnia el er betg pli a candidar per il Cussegl grond l’auter onn.

Nus havain accumpagnà Aurelio Casanova sin ses tur tras la fiera da vinars, forsa la pli gronda fiera da l'onn a Glion. Cun Aurelio Casanova che tuts enconuschan, n'èsi betg uschè simpel da far quai, dapertut di el bun di, discurra in per pleds e giavischa tut il bun.

Persunas che san ch’el ha mo paucs dis da lavur pli, engrazian spontanamain per sia lavur. Critica è strusch d’udir, almain betg a moda directa.

RR actualitad 17:00