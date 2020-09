Margarita e Jochen Jansen, ils novs abitants da la Lumnezia. Dapi l'emprim d’avust vivan els a Camuns. La raschun daco ch'els èn vegnids a Camuns ha da far cun corona.

Durant il temp dal lockdown èn els numnadamain sa domiciliads a Camuns. Quai test han els la finala duvrà per empruvar ora sch'els savessan forsa restar a Camuns stabel. Cun pasar giu ils avantatgs ed ils dischavantatgs hajan els la finala decidì da midar davent da Stäfa en il chantun Turitg a Camuns en il chantun Grischun.

Maletg 1 / 3 Legenda: Camuns ina fracziun da la Lumnezia. RTR, Linus Livers Maletg 2 / 3 Legenda: Jochen Jansen il nov abitant da Camuns. RTR, Linus Livers Maletg 3 / 3 Legenda: Dapi l’entschatta d'avust abitescha Margarita Jansen a Camuns. RTR, Linus Livers

Ils avantatgs han la finala gudagnà. Uschia è la chasa da vacanzas a Camuns in tic pli gronda che quella a Stäfa. Era in avantatg è la plazza da golf a Sagogn. Omadus en amaturs dal sport da golf ed uschia ha la vischinanza gida da prender la decisiun. Sco quai che Jochen Jansen, il spezialist da IT di, è era la colliaziun d'internet stada da gronda impurtanza. A Camuns haja el ina lingia cun 200 megabits quai che saja suffizient per sia lavur.

Il pli grond dischavantatg da Camuns cumpareglià cun Stäfa il pe da taglia dalla Lumnezia, che munta 105 pertschient da la taglia simpla dal chantun.