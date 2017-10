La gallaria sin il Pass dal Lucmagn vegn prolungada per 320 m

A la radunanza da la Pro Lucmagn ier saira ha il cusseglier guvernativ grischun Mario Cavigelli fatg in referat. Il tema: Il stan da las lavurs per tegnair avert il Pass dal Lucmagn.

La galaria sin il pass vegn sanada actualmain. Ina finamira è da prolungar quella en direcziun dal lai da fermada. Quai duess capitar da 2021 – 2023. La galaria vegn prolungada per 320 meters encunter il privel da lavinas. Cun questa mesira quintian els da pudair reducir ils dis ch’il pass è serrà da 37 sin 19, ha il cusseglier guvernativ Mario Cavigelli ditg. I dettia anc trais recurs, mo fin 2021 sajan quels probabel decidì.

Uss spera il president da la Pro Lucmagn Martin Candinas che la regenza tessinaisa elavuria era in project per la vart sid, in project per tegnair avert il pass pli ditg durant l’enviern.



Passa 100 milliuns francs

Il chantun sanescha l’entir tschancun da la via sur il Lucmagn da Mustér fin il pass. L’entir project custia passa 100 milliuns francs, di Mario Cavigelli. Tranter Sogn Gions ed il pass datti 6 gallarias. Quellas ed il trassé vegnan sanadas per ca. 55 milliuns francs.

Nagins accidents

Il Pass dal Lucmagn è stà serrà 10.5 dis durant l’enviern 2016/17 (vul dir: entschatta november enfin fin d’avrigl). En media è quest pass stà serrà passa 35 dis da 2000-2017, pia dapi che la Pro Lucmagn s’engascha per tegnair avert il pass l’enviern.

Da la vart dal nord na hajan ins betg stuì siglientar lavinas, da la vart dal sid hajan ins siglientà quatter lavinas, sco ils responsabels da la cumissiun tecnica da la Pro Lucmagn han ditg. Perquai saja quai stà pussaivel d’avrir mintgamai pli baud la via.

Ils custs da manaschi per l’enviern 2016/17 fan 602’815 francs (enviern avant: 642’161 francs).

I n'ha dà naginas accidents sin il pass dal Lucmagn durant l’enviern passà.

