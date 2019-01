Tranter cumpogns pli pitschens na dattan els betg uschè en egl sco la «Panera» da Luven – ma er ils pins sper il campadi Fontanivas a Mustér èn gigants. Malgrà ch’els èn be var 150 onns vegls èn els marschs e savessan perquai crudar enturn. Cun quai ch'intgins dals pins èn en vischinanza dal plaz da rulottas mettessan els da stad en privel ils giasts dal campadi. Per quai ha l’uffizi forestal da Mustér decis da smerscher els.

Schmerscher ils gigants è ina sfida perfin per ils bostgers rutinads

Malgrà la gronda rutina dal selvicultur Simon Cathomen e ses team è smerscher tals gigants ina sfida tut speziala. Els hajan da planisar bain nua ch’ils pins duajan crudar per ch’els na fetschian betg gronds donns. Smerscher els d’enviern saja d’avantatg cun quai ch’il terrain è schelà.

Er la maschina da racolta vegn a ses cunfins: La tocca dals pins smers ch'ella ha da strair or dal guaud paisa per part fin a 8 tonnas.

Dad ina vart fai plaschair da smerscher els cun quai ch’els èn marschs ed in privel per la glieud. Da l’autra vart fai era mal da stuair smerscher uschè bellezza pins.

5 gigants ston davent en tut. Mintgin dad els dà enturn 10 cubics laina. Quella sa be anc vegnir duvrada per far zinslas per il stgaudament da Mustér. Quai è in pitschen confiert per quels dal campadi. In exemplar bel e grond è anc frestg e saun – e quel dastga survegliar vinavant las tendas e rulottas a Fontanivas.

Telesguard 17:40