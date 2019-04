Or da Telesguard dals 02.04.2019.

Durant 33 onns ha la plaiv da Ruschein gì duas orglas en baselgia. Ina da fiffas na funcziunava betg ed ina electronica era vegnida els onns. Il mument vegnan quellas duas orglas remplazzadas cun ina nova.

Medi forensic bajegia orgla

Walter Bär è stà da professiun medi forensic. Suenter la pensiun ha el cumenzà a construir orglas. Emprendì ha el quai a moda autodidactica. L'orgla da Ruschein è fin uss la gronda che Walter Bär ha construì. L'um oriund dal chantun Turitg regala l'orgla a la plaiv da Ruschein.

La construcziun d'ina orgla en ina tala dimensiun ha purtà mai sco singul als cunfins dil pussaivel.

L'iniziant da la nova orgla a Ruschein è stà Gion Cadruvi. La plaiv aveva concedì avant dus onns in credit da 8'000 francs per organisar ina tala. Quels daners n'han betg tanschì per las lavurs preparatoricas. Quasi 25'000 ha la cumissiun responsabla la finala pajà supplementar cun agid da lavur cumina e cun donaziuns.

Maletg 1 / 4 Legenda: Il sponsur e construider da l'orgla Walter Bär. RTR, Reto Pfister Maletg 2 / 4 Legenda: L'orgla en baselgia S.Gieri ha ina cumparsa moderna. RTR, Reto Pfister Maletg 3 / 4 Legenda: La vita interna da l'orgla nova. RTR, Reto Pfister Maletg 4 / 4 Legenda: Ewald Vincenz, Ursula Capaul, Walter Bär e Gion Cadruvi furman la cumissiun d'orgla a Ruschein. RTR, Reto Pfister

