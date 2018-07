L'autezza da la paraid 60-70 meters

custs dad 1,6 milliuns francs

la lavur cuzza dus onns

Glion – Val quai è ina via enconuschenta per privel da crappa. Gia dapi onns è il chantun vidlonder da far pli segir quella via. Il tschancun che vegn ussa tracta è ina paraid crap da 60-70 meters autezza en la vischinanza da Peiden Bogn. Da present vegn questa paraid crap schubregiada e fatg pronta per pachetar en ella cun in mantè da rait da metal.

Plazzal da l'uffizi da guaud

I vegn investì 1,6 milliuns francs per far pli segir quai toc. Responsabel per quella lavur è l'uffizi da guaud e betg l'uffizi da construcziun bassa. Quai perquai che quella paraid crap, è oriundamain ina paraid crap natirala e betg fatga per construir la via.

Questas lavurs da schubregiar la paraid vegnan fatgas mo durant la notg. Uschia pon ins minimar la mulesta per ils automobilists sin la via da Val.

Plazzal vertical

Bernhard Riedi da l'uffizi da guaud, è il manader da quai project per segirar quella paraid crap, ed el manegia ch'i saja ina paraid da gronda dimensiun, e la paraid quasi verticala pretendia in bun dispositiv da segirezza per quest plaz da lavur. Ils umens che sa movan en la paraid crap èn tuts spezialists per questas lavurs.

Las lavurs da notg cuzzan anc fin ils 21 da fanadur, suenter vai vinavant, era durant il di. Previs èsi da finir las lavurs fin en in onn, l'atun 2019.

RR actualitad 12:00