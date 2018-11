La plaiv da Mustér ha in nov plevon

Sco il president da la plaiv Mustér Aldo Tuor ha confermà hajan ins il consentiment da l'ordinariat episcopal a Cuira e dals uvestgs en l’India. Uss saja necessari d’organisar tut las formalitads sco per exempel in visum per la Svizra.

Kurian ha fatg studis en Germania

Sur Methew Kurian ha fatg studis da teologia en l’India e dal 2004 fin il 2008 a l’universitad dad Eichstätt en Germania. El è il mument engaschà en la diocesa da Puttur en l’India. Sur Methew Kurian saja gia stà avant 10 onns a Mustér ed enconuschia pia gia in zic la plaiv da Mustér, ha ditg Tuor.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Surselva Sur Georg Changeth banduna la plaiv S. Gions Mustér

Sanaziun da la chasa-pravenda

Il temp che la chasa-pravenda stat vita, vul la plaiv gist sanar la chasa. Uschia sajan da far pliras lavurs, surtut era en l’intern da la chasa. Per quest intent ha la plaiv concedì in credit da 125’000 francs. Era ha la radunanza generala elegì Jacinta Jacomet en il cussegl pastoral da la plaiv da Mustér.

RR novitads 11:00