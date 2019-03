Tranter Tavanasa e Rueun maina la via principala da la Surselva dasper il Rain. Ed il Rain ha furmà gia adina biotops che attiran ils rustgs e las raunas. Per proteger quels amfibis vegn uss gia dapi plirs onns fatg saivs da protecziun.

Dapi dus onns vegn tranter Tavanasa e Rueun fatg ina saiv da protecziun per raunas e rustgs. La saiv ha ina lunghezza da radund trais kilometers. L’Uffizi chantunal d’ambient coordinescha questas mesiras, per pudair elavurar in project da proteger permanent ils amfibis periclitads. Uschia vegnan documentads tut ils animals ch’ins chatta sin l’entira lunghezza, per pudair alura construir durant las lavurs da sanaziun, indrizs permanents sco tunnels per proteger las raunas ed ils animals.

Il mument hai num controllar las sadellas mintga di

En tut èn 62 sadellas chavadas en la terra, ed ina saiv maina mintgamai ils amfibis en questas sadellas. E mintga sadella ha era in numer, uschia po il chantun la finala eruir, nua che indrizs stabels fan propi senn.

En la regiun visitada viva surtut in gronda populaziun da rustgs, e quels èn da natira betg uschè movibels sco las raunas. Uschia pudess ina entira populaziun svanir, sch’ella sto adina puspè traversar ina via fitg frequentada. Perquai fan las lavurs da protecziun propi senn, declera il selvicultur da la vischnanca da Breil, Marc Bundi.

Ord noss archiv:

RR actualitad 08:00