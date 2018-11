La Quotidiana ha en mintga cas fatg alert ils lecturs che han vulì cumparegliar las cifras da votaziun. Uschia dumbra Schlarigna tuttenina passa 10'000 votantas e votants, persuenter èn be 600 ids a votar a Cuira. Vuorz ed Andiast vegnan manads sco vischnancas autonomas ed Andiast dumbra danovamain passa 1'000 votantas e votants.

Il chau redactur da «La Quotidiana», Martin Cabalzar declera il fatg uschia: igl è stà in sbagl tecnic. Las lingias sajan sa stuschadas. Plinavant haja da far cun la glista per las gasettas tudestgas e la translaziun dals nums dals vitgs per rumantsch.

La perstgisa

Da principi na dastgass insatge uschia betg capitar, di Cabalzar. El stettia mal per quest sbagl. En la Quotidiana da damaun cumparia la glista correcta, cumplettescha el.

