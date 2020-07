cuntegn

La seria-web «METTA DA FEIN» - La filmada ha cumenzà

Suenter in lung temp da planisaziun èn oz las emprimas scenas per la seria web-ficziunala dad RTR vegnidas filmadas. L’istorgia è in crimi umoristic e vegn filmà durant las proximas trais emnas a Vrin en Surselva.