Ils dis passads cun autas temperaturas e pauca plievgia han consequenzas en la natira, era per ils avieuls. Els portan pli pauc nectar en l’avieuler, sco l’inspectur d’avieuls per la Cadi, Raymond Schnoz da Mustér di.

Quai conferma era l’apicultur da Rabius Franco Mognetti. El ha in avieuler en Tujetsch a Planatsch sin 1'800 meters ed in a Rabius sin 1'000 meters sur mar ed en tut passa 30 pievels. Si en ils auts chattian ils avieuls anc pavel, perquai ch’il territori saja pli vast. A Rabius saja quai auter. Là chattian els nagut pli e per consequenza sgolian els fitg pauc. Els emprovian dad evitar il stress, els giajan per aua e fetschian pauc auter.

Pli pitschna racolta

Quai ha consequenzas per la racolta da mel, di Raymond Schnoz. El ha dus avieulers en il territori da l’America sper l’aual d’Acletta visavi Gonda ed en tut era passa 30 pievels. El di ch’el possia racoltar pli pauc quest onn. Mo el manegia che la qualitad dil mel d’avieuls saja buna. El haja pli gugent in mel in pau dultsch che vegnia dal nectar da las ampuaunas. Ma probabel haja quai quest onn pli paucas flurs cresta cot.

Dar da magliar als avieuls

Perquai che l’apicultur prendia davent il mel, stoppia el guardar ch’ils avieuls hajan avunda pavel per l’enviern, di Franco Mognetti. El ha constatà ch’in collega haja praticamain nagin mel, auters han pli bler che l’onn passà.

Il ciclus da far mel sajan dal matg fin la fin da fanadur. Suenter sto l’apicultur dar da magliar a ses animals. Quest onn stoppia el dar dapli, perquai ch’ils avieuls n'hajan betg chattà avunda pavel en la natira.

En quest connex fa l’inspectur d’avieuls attent al suandant: Perquai ch’i saja uss pli ditg chaud la saira ed ils avieuls sgolian era pli ditg, stoppian ils apiculturs spetgar fin l’ultim mument da dar da magliar per ch’ils pievels n'engolian betg in a l’auter la maglia.

