Il tschaiver da Medel da pli baud era enconuschent lunsch enturn, sco Guglielm Gadola scriva. Blers s’interessavan per quest tschaiver, perquai ch’ins carteva ch’el saja in vair barometer per la gronda ubain pitschna racolta da l’onn. Ils da la Cadi schevan da lezzas uras: «Gronda canera da brischar la veglia a Medel dat lung e fin glin, paucas ceremonias maltgiert e trid glin. Ed ils abitants da la Foppa, Plaun e Tumleastga schevan: «Bler tschaiver a Medel dat bel e lung chonv, pac tschaiver a Medel dat in curt e maltgiert chonv.»

Ils dis da Glindesdi e Mardis tschaiver eri scumandà da lavurar enta Medel.

Trocca, Daischerun e Harlechin

Il tschaiver cumenzava la damaun a bun’ura sin il plaz sper la baselgia a Curaglia. Trais umens gronds cumparan: la bagorda Trocca, la bagorda «Daischerun» ed il Harlechin. La Trocca è vestgida cun troccas e tegn enta maun ina scua da tortas. Daischerun è cuverta cun dascha e porta ina chapitscha da miscalcas. Il harlechin è vestgì en alv, davanttiers ha el in sulegl, si dies ina glina e stailas dapertut.

Era il diavel è da la partida

Entant che la Trocca va chasa per chasa a rimnond patlaunas ed il Daischerun va per vin, sa rimnan autras bagordas e diavelets enturn la funtauna. Il capodiavel, Lucifer il grond, cumpara. Alura sautan, rian, sbragian e sa scognan tuts.

Era las «bellas da Medel» vegnan al saut da tschaiver, accumpagnadas da trais instruments. Las bagordas chantan la chanzun enconuschenta da «Toch’jeu erel enta Medel ....»

Prinzi Tschaiver sto murir

Il tschaiver cuzza fin la saira, fin che la Curaisma cumpara. Ella è ina veglia magra. Il chau grisch ha ella cuvert d’in faziel nair cun tacs alvs. Uss datti ina dispita tranter la Curaisma dad ina vart, il Prinzi Tschaiver, Trocca, Daischerun ed il Harlechin da l’autra vart.

A la fin pretenda la Curaisma ch’il mastral fetschia dretgira, ed il Prinzi Tschaiver vegn condemnà a la mort. I vegn taglià giu il chau ad el e ses cadaver vegn brischà. Il lieu dal truament è la Punt romana.

Il tschaiver da Medel gieva a fin cun in «Eviva il Prinzi Tschaiver».

