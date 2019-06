3'000 persunas han visità las producziuns dal teater or il liber «La stria da Dentervals» a Mustér.

Success cumplain per il drama istoric

L'entira prevendita ha gia cumenzà cun ina surpraisa: Gia avant che la premiera aveva lieu eran vendidas ora tut las represchentaziuns. Quai aveva motivà ils organisaturs da porscher ina producziun supplementara – ed er quella era stada vendida ora suenter paucs dis.

Cun grond success – e senza incaps

Ils organisaturs èn satisfatgs dal success e cuntents co tut ha funcziunà:

Incaps n'hai betg da, u almain betg da quels ch’ils visitaders avessan remartgà.

L’uniun Dentervals era vegnida fundada per l'intent da far quest eveniment. Sch'ella vegn uss schliada u sch’i dat en l'avegnir in ulteriur project na saja tenor Gion Hosang simplamain anc betg decidì.

RR actualitad 17:40