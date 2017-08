La Surselva vul mantegnair ils 14 sezs da deputads

Entras las fusiuns datti adina puspè midadas en ils anteriurs cumins che furman oz anc ils cirquits electorals per il Cussegl grond. Quai sa era avair influenza sin ils mandats en il Cussegl grond. Exempels per da quellas midadas èn Rueun, Siat e Pigniu ch’èn ids tar la Foppa.

Circuls electorals en Surselva 0:15 min, dals 2.8.2017

Medemamain è la nova vischnanca da Sursaissa/Mundaun sa colliada cun la Foppa. Persuenter èn Versomi e Valendau ids davent da la Foppa, tar la Stussavgia. Il pli nov è che Breil banduna pervia da la fusiun cun Vuorz ed Andiast la Cadi e furma sco vischnanca fusiunada il circul da Rueun.

La Regiun Surselva s'empatscha

Ernst Sax, il president da la Regiun Surselva è sa fatschentà cun la problematica da quellas roschadas. La regiun ha perquai era cusseglià las vischnancas da far las ponderaziuns a lunga vista.

Ina da quellas ponderaziuns è stada: Cura che Mundaun e Sursaissa han fusiunà è la nova vischnanca Sursaissa/Mundaun sa colliada cun la Foppa. Uschia poi tanscher per la Foppa da survegnir in sez dapli, numnadamain sis tar las elecziuns dal 2018.

La proxima ponderaziun è sa fatschentada cun la Cadi. Er sche Vuorz ed Andiast fissan ids tar la Cadi, avess quella pers cun gronda probabilitad in da ses tschintg sezs. Cun quai fiss il cirquit electoral da Rueun stà liquidà. Uschia avess la Cadi pers in sez e Rueun era in sez.

Per evitar quai è la nova vischnanca fusiunada da Breil (Breil/Vuorz/Andiast) sa decidida da s'integrar en il cirquit da Rueun. Tenor la constituziun chantunala survegn il cirquit da Rueun lura garantì in sez. Uschia perda la Cadi bain in plaz, ma quel vegn spendrà dal cirquit da Rueun che vegniss da mantegnair in.

Uschia va il quint si, cun la Cadi minus in e la Foppa plus in sez. La Lumnezia dus sez la Stussavgia in e Rueun in sez, resta tut sco fin qua. Sche quai funcziunescha per propi vegn a sa mussar il settember. Pir lura communitgescha il chantun il dumber exact d'abitants svizzers en il Grischun. Sin basa da quella cifra vegn calculà quants abitants ch’i dovra per in mandat en il Cussegl grond.

