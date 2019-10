La fatschenta da famiglia da Trun ha survegnì il premi solar svizzer 2019. La raschun è che l’interpresa s’engascha dapi sia fundaziun per duvrar las resursas a moda ecologica e persistenta. La Tarcisi Maissen SA producescha dapli energia solara che quai ch’ella dovra.

L’interpresa ha installà in implant fotovoltaic solar sin 6 bajetgs. En tut producescha quel ca. 530’000 uras kilowatt respectiv energia solara per ca. 120 chasadas. Sco Curdin Maissen, che maina l’interpresa cun ses frar Flurin, di, dovran els cun las tschintg partiziuns ca. la mesadad (260’000 uras kilowatt). Il rest da l’energia solara vegn manada en la rait publica ed en in tancadi public.

Energia netta per la producziun ed il stgaudament

Avant 12 onns sajan els sa decidì per l’energia solara, perquai ch’els hajan constatà ch’ils custs da las cellas solaras sajan supportablas per l’interpresa. L’interpresa da Tarcisi Maissen lavura cun materia prima indigena, lain e crap, e producescha era energia termica cun laina restanta.

La Tarcisi Maissen SA cun passa 50 collavuraturs saja ina interpresa gronda che ha pudì midar da l’energia betg persistenta a l’energia persistenta e regenerabla, han ils responsabels dal premi solar svizzer fatg valair.

