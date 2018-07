En connex cun la «Land Art Safiental», che ha cumenzà sia segunda ediziun ils 7. da fanadur, hai era dà in'emna da project per artists da tut il mund. Plirs artists avevan s'annunzià per las 34 plazzas da la «Land Art Academy» a Tenna. La fin finala èn stads artists da 20 differents pajais en la Val Stussavgia. Là han els visità workshops ed - oravant tut - lavurà vid lur projects. Cun mo 100 francs, che l'organisaziun a mess a disposiziun, han els fatg art da tutta sort. Tema principal: La glieud e la cuntrada dal lieu.

Ils artists han interpretà quai tuts en lur atgna moda. L'artista Cathleen Lau da Hong Kong ha per exempel rimnà cuppins d'ils da Tenna ed ha fatg cun quels ina sculptura. Paolo Uboldi da Milaun ha lavurà cun puschina e creà in schiba gigantica en il prà. Ryan Dewey da Ohio ha fabritgà in crap d'arom cun ina fanestra per vesair il bel davostiers.

Las ovras dals artists da la «Land Art Academy» n'èn betg part da la exposiziun principala - e perquai èni mo stads exponids durant ils dis d'avertura.

RR «sil punct»