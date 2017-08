La via da la Lumnezia vegn schlargiada

La via chantunala tranter Valgronda e Cumbel po vegnir schlargiada sin la largezza normala da 5,8 meters.

La regenza dal chantun Grischun h approvà in project per reparar 1 km da la via da la Lumnezia. Sco ella ha communitgà, duai la via chantunala tranter Valgronda e l’entrada da Cumbel vegnir schlargiada sin la largezza normala da 5,8 meters. Plinavant vegn tranter auter renovà il sistem da drenascha ed il trassé da la via meglierada.

