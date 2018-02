La regenza grischuna ha approvà il project per la correcziun da la via da Val Stussavgia sin il traject Treuschtobel, cun permissiuns spezialas e cundiziuns.

Il traject da via da circa 400 meters lunghezza tranter Neukirch e Rinmatta duai vegnir schlargià al standard fixà da 4,2 meters. Questa correcziun da la via saja urgentamain necessaria, scriva la regenza grischuna. D'ina vart per in'avertura confurma al temp da la Val Stussavgia, lura pervia da l'augment dal traffic e per mantegnair la via. E la finala era per motivs da la segirezza dal traffic.

La punt Treuschtobel na fa betg part dal project. Quella è vegnida renovada gia l'onn passà. Ils custs per la correcziun da la via importan circa 3,5 milliuns francs.