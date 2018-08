Ils 14 da settember ha la radunanza communala da Laax da decider davart in credit per il project «wellnessHostel3000 & Aua Grava».

Laax: 16,25 milliuns per jugi e bogn cuvert

Il favrer da quest onn ha la vischnanca da Laax preschentà il project «wellnessHostel3000 & Aua Grava». Quel prevesa da sanar il bogn cuvert e la zona da wellness sco er da bajegiar gist dasperas in albiert da giuventetgna. Sco la vischnanca communitgescha sin sia pagina dad internet, vegn la radunanza communala da Laax a decider ils 14 da settember davart in credit da 16,25 milliuns francs per quest project.

