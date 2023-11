Actualmain è la proveditura Repower, en collavuraziun cun ina firma spezialisada, vi da demontar la lingia veglia da tensiun auta da 60 kV tras Laax. 20 kilometers cabels, sco era trais pitgas da metal e 17 da betun svaneschan.

Dapi circa 1985 traversa ina lingia da tensiun auta la vischnanca da Laax. L’Axpo aveva bajegià quest conduct liber da 60 kV. Sin las pitgas han ins mess sis cabels da tensiun auta da mintgamai 3,4 kilometers lunghezza. L'emprim toc, en il sid dal vitg, maina sur guaud e terren nunabità. Davent da la Casa Caltgera traversa ella la zona d’abitar e da mastergn da la Via Val. La lingia cuntinuescha sur la chaplutta da Sontga Clau, tras il territori da Pardanal, Marcau, Uletsch fin a Staderas. Igl è territori da viver e lavurar. En il futur vegn quel liberà da la lingia da tensiun auta.

Legenda: Ils specialists demonteschan ils cabels da la lingia da 60 kV da la Repower. FMR, Augustin Beeli

Far urden

Tras ina cunvegna cun la Axpo Hydro Surselva è la Repower vegnida il prim da schaner 2020 en possess da la lingia libra. Il contract ch’è entrà en vigur ha definì che l'Axpo è responsabla per il transport davent da Staderas encunter Flem e vinavant engiu. La Repower posseda percunter 25 kilometers lingias da Staderas enfin Trun. Oriundamain era previs da metter sut terra la lingia libra davent dal 2035. Grazia al contract cun la Axpo ha Repower pudì cumenzar a far urden cun la rait da cabels. La vischnanca da Laax ha pajà a la Repower ina summa da 700’000 francs per quest intent. Il zercladur 2020 aveva la radunanza communala approvà il credit correspundent.

Suenter ch’ins ha prendì en funcziun questa primavaira la rait sutterrana nova da 60 kV, èn pitgas e lingias tras Laax vegnidas danvanz. Stefan Bisculm, il pledader da la Repower, conferma a la FMR ch’ins demonteschia quest’emna las sis sugas da mintgamai 3,4 kilometers. La proveditura fa quai en collavuraziun cun ina firma spezialisada per cabels. Sin il tschancun en il sid da Laax hai dà glindesdi colonnas pervia da las lavurs da demontar la lingia. Igl è stà spectacular da guardar sco ils lavurers, segirads cun material d’alpinists 40 meters sur terra, han schlià struvas e laschà ir a bass ils isolaturs e las lingias. «L’autra emna vegnan las trais pitgas d’atschal en il sid da Laax demontadas. Las ulteriuras èn da betun, quellas allontanain nus pir suenter Pasca 2024», explitgescha il pledader da la Repower. En tut allontaneschan ins 20 pitgas, 270 tonnas betun sco era 78 tonnas atschal ed aluminium.