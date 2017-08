Laax – 32avla dieta da l’Uniun chantunala da veterans da chant

Passa 200 veteranas e veterans da chant èn sa rimnads a Laax per star da cumpagnia e chantar communabel.

La dumengia ils 27 d’avust ha l'Uniun chantunala da veterans da chant gì sia dieta annuala a Laax en la chasa da scola. Da las bunamain 1’000 chantaduras e chantadurs ch'èn veterans, èn pli che 200 sa rimnads per onurar ils commembers defuncts, star da cumpagnia e chantar communabel. Veteran chantunal daventa ina chantadura ni in chantadur, sch'ella ni el han chantà durant almain 30 onns en in chor.

Il chant el Grischun è sa sviluppà

Era il president da l’uniun Gion Darms chanta dapi varga 50 onns, dapi il temp da scola. Tenor el è il chant grischun sa sviluppà positiv ils davos onns. Ils dirigents per exempel mettian adina dapli paisa sin la scolaziun da la vusch. Ina scolaziun ch’era el sco veteran sustegnia e durant la quala el possia emprender bler per megliurar ses chant.

Era il repertori dals chors saja adina daventà pli vast. Dasper chanzuns tradiziunalas dettia adina dapli chors che chantian era chanzuns modernas e d’autras culturas. Tut quai dettia ad el bler energia e plaschair e Gion Darms spera pudair cuntinuar cun quai hobi uschè ditg sco pussaivel.

Nua èn las dunnas?

Dals bunamain 1’000 veteranas e veterans da chant èn mo circa in terz dunnas, e betg la mesadad sco ins pudess spetgar. Tenor Gion Darms ha quai in simpel motiv: Pli baud devi quasi mo chors virils e chors baselgia, ed en quels chantavan mo umens. Pir dapi ils onns 70 sajan vegnids fundads adina dapli chors maschadads, cunzunt en la Surselva. Da quels chors daventian uss adina dapli dunnas veteranas, uschia ch’il dumber da dunnas en l’uniun vegnia a s’augmentar ils proxims onns.

