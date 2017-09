Laax: Arena Alva cun in gudogn da 4,5 milliuns francs

Oz, 15:50

Carlo Albin

Ina stad mediocra, in lev plus tar il dumber da visitaders durant l’enviern e cunzunt damain custs han puspè manà la gruppa en las cifras nairas. Quai suenter ina sperdita dad in milliun francs l’onn da gestiun 2015/16.