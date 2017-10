Laax: Bajetg sin il Crap S. Gion vegn renovà

Il bajetg marcant en il territori da skis da Flem Laax Falera, intgins discurran d'ina nav spaziala ch'è atterrada sin il Crap S. Gion, vegn renovà cumplettamain sur ils proxims onns. Sco emprim vegn il dadens dal bajetg fatg nov.

Galaaxy - bajetg sin il Crap S. Gion vegn renovà 4:04 min, Telesguard dals 11.10.2017

Il bajetg radund da la staziun sura da la pendiculara che maina da Laax sin il Crap S. Gion è per il mument in plazzal. Sco emprim pass d’ina sanaziun totala vegn il restaurant Crap S. Gion e differents sulers renovads e survegnan ina nova cumparsa.

Kino e tratgas veganas

La sala dal restaurant da self-service duai daventar pli clera ed averta. En l’auzada sura vegn installà in pitschen kino e plazzas da lavur, che pon vegnir affitadas per sedutas ni seminaris. Era la cuschina vegn fatga da nov e porscha davent da la proxima stagiun d’enviern ina bar da sucs e tratgas veganas. Tratgas tradiziunalas vegni a dar vinavant, ellas vegnan dentant preschentadas sin moda e maniera speziala, sco il directur operativ da l’Arena Alva Flavio Battaini declera. Il restaurant duai restar insatge per giuven e vegl, ed era ils pretschs da las spaisas na duain betg midar.

Tualettas èn in kiosc ed in automat da bavrondas

Sper il restaurant Crap S. Gion survegnan era ils sulers e las tualettas ina cumparsa speziala. Ils differents locals vegnan inscenads sco kiosc (tualetta da dunnas), sco automat da bavrondas (tualettas d’umens), sco ina biblioteca ni era sco ina stizun da musica cun tschients plattas da vinil. Tenor Flavio Battaini è l’intent da porscher insatge spezial als osps e far la visita da quai bajetg ina regurdientscha nunemblidaivla.

Las lavurs da far quellas midadas duain ir a fin il proxim atun, uschia che la “nova” staziun sin il Crap S. Gion po vegnir averta gia la proxima stagiun d’enviern.

