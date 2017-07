Laax: Camp per uffants da famiglias bainstantas

Duas ga trais emnas, 120 uffants, e quai dapi 10 onns. Quai è il «Junior and Teen Camp».





Dapi 52 onns organisescha la famiglia Repond il «Junior and Teen Camp». E dapi diesch onns fan els quai a Laax. Quels camps internaziunals èn ina purschida da luxus per ina classa d'elita internaziunala. Ins sa dir: insatge propi exclusiv .Ils uffants en quai camp han tranter tschintg e sedesch onns. Per ordinari stattan ils uffants trais emnas. El center dal camp stattan activitads da sport.

Undraziun

Per renconuscher quella prestaziun da la famiglia Repond ha la vischnanca da Laax e la Arena Alva plantà in mailer per la famiglia Repond. Quai saja in modest regal cun ina forza simbolica, ha Reto Gurtner il manader da la Arena Alva ditg. Il mailer duai crescher sco la collavuraziun cun la famiglia Repond ed el duai purtar fritgs sco maletg per la collavuraziun. Rose-Marie Repond la co-directura dal «Junior and Teen Camp» è stada surstada da la renconuschientscha.

« I legra mai ch’els renconuschan nossa lavur » Rose-Marie Repond

Co-directura «Junior and Teen Camp»

Economicamain impurtant

Economicamain è il camp da valitar fitg aut, manegia il manader da la destinaziun Flem Laax Falera André Gisler. Sper ils uffants che derivan da famiglias bainstantas, passentan era bain inqual genitur las vacanzas en quella regiun. Ins sappia propi dir che quai saja l’osp internaziunal da l’avegnir.

