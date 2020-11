Sin la via principala a Laax hai dà sonda suentermezdi in accident cun in auto da furniziun cun char annex. Il char annex è cupitgà e lura collidà cun in auto ch'è vegnì encunter. Trais persunas èn vegnidas blessadas.

L'accident è capità enturn las 14:30. In um da 39 onns è charrà cun il char annex, emplenì cun mobiglias, da Laax direcziun Glion. Il medem mument è in um da 55 onns stà da viadi cun dus passagiers en la direcziun cuntraria. Ordaifer il vitg, a Fletg, ha il char annex cumenzà a ballantschar en ina storta a dretg ed è lura cupitgà. Uschia hai dà ina collisiun frontala cun l'auto ch'è vegnì encunter.

Entras il culp èn las trais persunas en lez auto vegnidas blessadas. Ellas han stuì vegnir transportadas cun l'ambulanza en l'ospital a Glion. Vid ils vehichels hai dà in donn considerabel. Suenter l'accident è la via stada serrada per tut il traffic, cun in sviament per il traffic da persunas. La Polizia chantunala investighescha en chaussa.