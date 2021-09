Legenda: Tar quest caraun è capità l'accident. MAD, Polizia chantunala

A Laax hai dà questa notg in accident cun dus morts ed in grevblessà. Sco la Polizia chantunala scriva, eria il manischunz da 22 onns da viadi cun in giuven da 20 ed in da 28 onns en direcziun Flem.

En in caraun sin l'autezza da Laax è l'auto lura vegnì sur il vial da sortida sin l'autra vart da la via ed ha donnegià in post directiv ed ina saiv da lain. Silsuenter è quel charrà senza franar en il prà en direcziun Via Tuleu e lura sgulà sur ina costa giu e collidà cun tutta forza en in mir da sustegn.

Ils dus passagiers èn morts al lieu, il manischunz grevblessà è vegnì transportà cun la Rega en l'ospital a Cuira.