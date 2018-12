cuntegn

Surselva - Laax: La senda da tschimas chaschuna discussiun

A la radunanza communala ston votantas e votants da Laax decider dad in credit da 7,5 milliuns francs per quest project. En vista a questa decisiun è ina cuminanza d’interess sa furmada, e quella refusescha la senda da tschimas. Ella ha tramess in figl sgulant en la chasadas da Laax.