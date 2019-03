Onn per onn pli blers – l’amur per Laax

Legenda: Guardar il video Onn per onn pli blers – L'amur per Laax. Durada 02:31 minutas.

Dapi ils 1940 carmalan las muntognas cun las pendicularas adina pli e pli blers turists da l’entir mund a Laax. Quai che ha cumenzà sco territori da skis per famiglias e daventà ils davos onns ina destinaziun da Freestyle che giauda renum mundial. Oz è Laax ina marca sportiva e turistica, dentant era in vitg dumandà per famiglias. Mintga onn 30 novs abitants, e quai dapi ils onns 80.

Premiera dal film «Onn per onn pli paucs» a Curaglia Il film vegn era mussà dumengia, ils 10 da mars 2019 en l'emissiun Cuntrasts a las 17:25 uras sin SRF1.

