L'entschatta schaner è in automobilist charrà en ina gruppa da peduns sin via chantunala. Ina dunna da 24 onns è morta. La problematica cun ils peduns sin quest tschancun è enconuschenta era a la Polizia chantunala.

Adina puspè observa la la Polizia chantunala che peduns traversan la via chantunala en il territori da las duas rundellas tranter Laax-Murschetg e Laax-Marcau. Per cuntanscher alura Laax-Vitg van intgins peduns era sin via chantunala enstagl da duvrar il passape. L'accident mortal d'avant in mais è lura er capità a moda sumeglianta.

Roman Rüegg, pledader da medias da la Polizia chantunala fa attent che la signalisaziun al lieu saja correcta e lianta. Uschia avessan ils peduns l'obligaziun da far diever dals sutpassadis tar las rundellas.

Sa chatta in sutpassadi ch'è marcà en la distanza da 50 meters sco igl è il cas a Laax, alura èn ils peduns obligads da far diever da quel.

Legenda: Il sutpassadi a Laax-Marcau na correspunda betg a las normas e n'è betg accessibel per persunas cun impediments u mammas cun charrotschas d'uffants. RTR, Linus Livers

