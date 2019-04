A chaschun da la radunanza communala da sonda passada ha il suveran da Laax approvà la dumonda da credit da 10 milliuns francs per l'engrondiment da la chasa da scola a Grava. Uschia sa la vischnanca entschaiver uss cun la procedura da la dumonda da bajegiar e da scriver or las lavurs per ils dus bajetgs planisads.

La radunanza communala ha era approvà il quint annual 2018 da la vischnanca da Laax. Quel serra cun 17 milliuns entradas e 13 milliuns expensas cun in gudogn net da 3,8 milliuns.

