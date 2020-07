Las andas che sa nodan en il lai da Laax procuran en emprima lingia per plaschair. Cunzunt per ils uffants pitschens èn las andas sco in magnet. Per ils giasts che fan bogn en il lai sa la preschientscha da las andas u meglier ditg dals pileschs d’andas avair consequenzas negativas. Ils parasits che vivan sin las andas pon sa platgar sin la pel da carstgauns. La morsa dals pitschens verms procura per in morder sin la pel. Uschiglio na datti nagin privel.

Situaziun è enconuschenta

Las emprimas annunzias pervi dals pileschs ha la vischnanca da Laax obtegnì gia l’onn passà. Las temperaturas chaudas han uss augmentà il problem. Uschia ha il medi da chasa da Laax gì ils davos dis visita da dapli che 10 persunas ch'han laschà tractar las morsas. La vischnanca lascha examinar en in studi tge pussaivladads ch’ella ha per eliminar il problem.

Las andas restan

Cun eliminar las andas fiss era il problem cun ils pileschs en il lai schlià. Quella varianta na vegn però betg en dumonda sco il president da Laax, Franz Gschwend ha ditg. Per il mument na datti nagut auter che da far la duscha e sa lavar bain suenter il bogn en il lai da Laax. Alura n'avess il pilesch d’andas betg da procurar per morsas da la pel.