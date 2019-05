L’uniun «Lag Salischina» vul realisar in lai sin la planira tranter Rabius e Surrein – in lai per far bogn, per sentir e giudair la natira e per ina tratga da peschs professiunala. Tenor in studi muntan ils custs totals a radund 15 milliuns francs.

Per l’uniun che ha actualmain radund 850 commembras e commembers è la realisaziun d’in lai ad Igniu sut il vitg da Rabius, nua ch’ins va vi Surrein ina finamira per generar dapli svilup en la vischnanca da Sumvitg, ma la finala era en l’entira Surselva. Per pudair realisar in tal project ha l'uniun laschà far in studi da realisabilitad.

In campadi duai generar entradas

Cun la realisaziun d’in campadi cun radund 50 abitadis d’auta qualitad e per famiglias sco er cun radund 100 plazzas regularas da campar duajan vegnir generadas las entradas necessarias per in tal project. L’uniun è persvasa che la realisaziun d’in lai na tanschia betg per realisar las trais finamiras da promover il turissem da stad, franar la depopulaziun e generar plazzas da lavur.

Er per realisar in project persistent per la regiun, metta l'uniun las speranzas sin in campadi. Cun quel duajan vegnir generadas 20’000 pernottaziuns. In osp che ha fin uss betg chattà la via en Surselva, duai chattar uss ina purschida datiers dal Rain. Quai ha declerà Andreas Bärtsch da l’interpresa Quant da Flem.

In partenari per gestiunar il manaschi para d’esser pront

Sco ils responsabels han accentuà, saja in pussaivel gestiunari dal manaschi cun in'atgna rait da distribuziun gia chattà, els sajan en discussiun. La finamira saja uss da suttascriver ina cunvegna d’intenziun cun questa interpresa. Tradir il num, n’ha il president Rino Caduff betg vulì.

Legenda: Andreas Bärtsch (sanester) ed il president da l'uniun Rino Caduff decleran la situaziun. RTR, Gionduri Maissen

Diversas sfidas n'èn anc betg schliadas

Las sfidas che spetgan sin l’uniun n’èn dentant anc betg schliadas. Uschia n’ha l’uniun anc betg contractà cun ils possessurs dal terren e cun ils purs che cultiveschan il mument ils prads ad Igniu, han confermà ils responsabels. Ed era da dischlocar las lingias d’electricitad, n'è anc betg decidì – surtut la lingia d’auta tensiun da la Swissgrid. Sco il president Rino Caduff infurmescha, saja l'uniun dentant en contractivas.

E lura è er anc la finanziaziun dals 15 milliuns francs averta. Quels vegniss probablamain il maun public a stuair emprestar. Ma il lai vegniss lura mess a disposiziun ad in pussaivel gestiunari per in tschains. E cun questas entradas pudess l’uniun lura pass per pass pajar enavos ils daners al maun public, accentuescha il president da l’uniun «Lag Salischinas».

RR novitads 06:00