Dacurt ha RTR dastgà accumpagnar Ervin Monn sin in viadi per fotografar muntanellas. A Valtgeva sur Sedrun eran intginas sin la crappa en ina gonda. Ina dad ellas è schizunt cumparida cun in pitschen. El giaja adina puspè en ils medems lieus per pudair chattar in bun motiv. Mintgatant stoppia el era spetgar bleras uras fin ch’el possia far fotografia speziala, di il fotograf da Camischolas / Tujetsch.

Duas serps che copuleschan

Ina da sias fotografias las pli spectacularas è probabel quella cun duas serps, duas vipras cruschadas. El haja observà la copulaziun durant ina mes’ura, e las serps sajan s’avischinadas fin 20 - 30 cm. Pervia da quests muments spezials perdian ins perfin la tema da serps.

Objectiv da 600 mm

Monn fotografescha dapi 30 onns. El lavura savens cun ina camera cun teleobjectiv da 600 mm. Las bellas fotografias possia el far la damaun e la saira. Impurtant saja dad avair ina buna glisch. Sch’i dettia memia fitg sulegl, sche haja quai turbulenzas en l’aria e perquai na vegnia la fotografia betg adina clera.

