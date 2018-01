Las Zoclas: tschaiver è star da cumpagnia e far musica

La musica da tschaiver da Sumvitg ,las Zoclas, po festivar il giubileum da 30 onns. Sco en autras musicas sunan era pliras giuvnas en questa furmaziun. Dals 39 commembers èn 14 giuvnas.







Sursiglir cuntegn supplementar Datums da tschever Sonda, ils 20-01-2018 datti tschaiver a Sumvitg. A las 20:00 cumenza il concert da las guggas sin la plazza da scola. Il tschaiver cuntinuescha ils 27-01-2018 a Curaglia (avertura da las 21:00) ed a Glion (program a partir da las 17:00, 20:45 marsch da stailas, 21:00 concert monstrus avant halla, 21:00 bal da tschaiver e 03:00 “Morgenstreich”).

Per Stephanie Deplazes (commembra dapi 2007) èsi grondius che giuvnas e giuvens sunan ensemen. Ella saja daventada commembra surtut pervia da la cumpagnia e perquai ch’ella sunia fitg gugent. Ils medems motivs da far part ha Livia Degonda (commembra dapi 2011). I saja era bel ch’ins possia producir ensemen in toc e ch’ins audia il svilup.

Musica collia, e durant tschaiver sajan els tuts tuttina, di Melanie Tuor (commembra dapi 2011). I n'emportia betg sch’ins saja in giuven ubain ina giuvna.

Mintgatant in pau dapli fantasia

Era per ils giuvens sa chapescha quai da sasez, che giuvnas sunan en la musica da tschaiver. I dovria giuvnas che gidian e che hajan mintgatant er in pau dapli fantasia – surtut quai che pertutgia decoraziuns, di Fabio Tuor, il president da las Zoclas (commember dapi 2012). I s’audia ch’i saja gulivà ora tranter giuvnas e giuvens. Quai fetschia bel il tschaiver e dapi 30 onns fetschian giuvnas part da lur furmaziun, di il dirigent Florian Cajacob (2007-2008 e puspè dapi 2015).

