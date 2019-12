La giuventetgna Cadi è ina uniun che s'engascha per il barat tranter giuvenils per integrar els en la cuminanza. L'uniun vegn purtada da la fundaziun «Tür auf – mo vinavant» che ha gist gudagnà il Prix Benevol, il premi per lavur voluntara. Er tar la giuventetgna Cadi è lavur voluntara fitg impurtanta.

Chattar voluntaris tar ils giuvens è ina sfida

Gabriela Cabalzar-Lombriser è promotura da giuventetgna tar l'uniun. Ella è responsabla da chattar ils voluntaris. Quai è il pli savens giuvens e giuvnas ch'ella persvada cun il discurs direct. Per il barat tranter la giuventetgna organisescha l'uniun giuventetgna Cadi trais locals da giuventetgna. In a Surrein, in a Mustér ed in a Sedrun. Là surprendan ils giuvenils la lavur sco manaders dal local sin basa voluntara.

Il dar e s'engaschar fa ventiraivels nus carstgauns, quai vi jau dar vinavant a la giuvna generaziun.

