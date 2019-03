En la Val Medel è in lavurant da guaud vegnì sut in bist. Tar l'accident è l'um vegnì blessà mezgrev. L'accident saja succedì il venderdi avantmezdi a Platta en la regiun Uaul Sissi, scriva la Polizia chantunala. In collega da lavur haja tgirà il lavurant da 34 onns fin che la Rega ed in medi sajan arrivads. Cun in turn da suga han ils gidanters lura salvà l'um ora dal territori mal accessibel e transportà el en l'ospital chantunal.

La Polizia chantunala sclerescha l'andament exact da l'accident.

RR novitads 17:00