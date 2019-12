Per far la maturitad bilingua rumantsch-tudestg model grischun sto ina scola porscher rumantsch sco lingua primara cun sis lecziuns l’emna. En pli sto ella porscher in auter rom u istorgia, geografia u biologia era per rumantsch sco purschida inversa. Il chantun paja per classa alura ina pauschala da 39’000 francs e betg sco usità tenor scolar e scolara.