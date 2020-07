L'emprima seria ficziunala da RTR tschertga anc statistas e statists. Tgi ch'ha schon adina vulì dar in sguard davos las culissas d'in set da film po far quai durant la perioda da temp dals 20-07 fin 08-08. La seria da web rumantscha «METTA DA FAIN» dat betg be la pussaivladad da guardar davosa las culissas, mabain er la pussaivladad da pudair prender part a l'emprima seria-web rumantscha insumma.

Il scenari

En in vitget en la Surselva vegnan regularmain chattads animals cun chommas tagliadas giu. La pitschna cuminanza è tementada. Entant che plirs abitants crain vi d’in mitus, emprova il policist da sclerir il cas, quai però senza success. Ils mazzaments s‘augmentan sco er la disfidanza dals abitants dal vitg. La seria da mazzaments finescha cun ina catastrofa a la festa dal vitg.

Cura e nua?

23-07-2020 a Vrin

03-08-2020 en la baselgia a Vrin

05-08-2020 a Nussaus

06-08-2020 a Vrin (halla da gimnastica)

08-08-2020 a (halla da gimnastica)

Sche er Ti has interess lura t'annunzia cun contact, data preferida e fotografia.