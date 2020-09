Il cudeschet «Scazis da Flem» ha da far bler cul plaschair da fotografar da Giosch Gartmann. Avant in per onns aveva el creà in cudesch da fotografias cun lieus enconuschents, ch’el aveva repartì a confamigliars ed amis. Quels han intima el da far ina versiun publica.

Cun agid da sia dunna Ruth ed il sustegn da la vischnanca da Flem ha Giosch Gartmann realisà il cudeschet che mussa intgins lieus spezials e sa el medem mument esser inspiraziun per ideas da spassegiadas a ed enturn Flem.